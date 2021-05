Covid-19 : la Seine-Saint-Denis face à une pénurie de soignants

Il existe un risque de pénurie de soignants dans les hôpitaux. Les arrêts maladie et les démissions se multiplient, comme à Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Rythme effréné pour cette infirmière de l’hôpital de Montfermeil (Seine-Saint-Denis). En vingt ans de métier, Christine Bergerot n’a jamais été aussi épuisée. Dans son service aux urgences, il manque trois infirmières de nuit. Depuis le début de la crise sanitaire, elle revient régulièrement travailler lors de ses repos ou congés. "Des fois le soir vous rentrez et vous pleurez, par la fatigue ou par des choses que l’on a vécues depuis maintenant plus d’un an. Mais pour moi cela reste une vocation, je resterai, je ne changerai pas", confie Christine Bergerot.

Une vingtaine de postes toujours vacants

Jongler avec les emplois du temps, c’est le quotidien de cet hôpital. Tout repose sur le volontariat et la souplesse du personnel soignant, sans perspective de fin de crise. "On a aussi beaucoup d’absences pour maladie, pour Covid-19, pour épuisement professionnel", indique Lydia Schull, directrice de soins. À ce jour, une vingtaine de postes restent toujours vacants. La direction a décidé de maintenir les congés d’été pour laisser son personnel se reposer.