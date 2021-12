Covid-19 : la ruée vers les tests avant le réveillon de Noël

À quelques heures du réveillon, chacun a ses raisons pour se faire tester. "Noël ça se fait en famille, donc il faut que tout le monde soit tranquille", déclare un passant. Plus de 300 tests par jour sont réalisés sous cette tente, un rythme semblable à celui d’une autre pharmacie. Malgré des rendez-vous échelonnés sur la journée, il faut aussi patienter avant d’être testé.

Un personnel sous pression mais pas dépourvu

Seulement un pharmacien était présent pour réaliser ces prélèvements il y a une semaine encore, aujourd’hui ils sont trois. Côté accueil, il a fallu aussi revoir l’organisation et ouvrir une heure de plus par rapport à d’habitude. Le personnel est sous pression mais pas dépourvu : "On avait prévu, on avait anticipé, nous avons le nombre de tests nécessaires", déclare Stéphanie Barbey, gérante de la Grande Pharmacie Lyon – Saxe Boticinal. Certains professionnels pensent que la demande de tests sera toujours forte dans les prochains jours.