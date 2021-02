VIDEO. Covid-19 : La Réunion envisage l'évacuation sanitaire de malades vers la métropole

Une cinquantaine de soignants sont arrivés de Paris samedi 20 février au matin, sur l’île de La Réunion. Ces médecins et infirmiers réservistes sont venus épauler le Samu et le personnel soignant. Ces renforts sont essentiels car la situation se dégrade de jour en jour à La Réunion, et les hôpitaux sont au bord de la saturation. Les lits de réanimation sont occupés à 90%, dont la moitié par des patients Covid. Interrogé sur franceinfo, le député de La Réunion David Lorion a demandé, samedi, l’évacuation sanitaire vers la métropole de certains malades.

Mesures sanitaires renforcées

Sur l’île, les mesures sanitaires ont été renforcées : un couvre-feu pourrait être annoncé dans les prochains jours sur toute la Réunion. Le préfet demande également plus de contrôle des voyageurs arrivant de l’étranger, après l’arrestation jeudi 18 février d'un jeune Belge. L’homme de 32 ans a écopé d’une amende de 650 euros pour avoir utilisé un faux contrat de travail en guise de motif impérieux.

