Covid-19 : la rentrée scolaire est reportée aux Antilles

En Martinique, les écoles resteront fermées et les salles de classe resteront vides le 2 septembre. Face à une situation sanitaire toujours critique, le confinement est prolongé et la rentrée reportée au 13 septembre. "Si cela permet de mettre en œuvre des conditions optimales pour la sécurité des élèves mais aussi du personnel, nous sommes preneurs", explique Claude Bertrac, président de la FCPE de Martinique. En Guadeloupe, le taux d'incidence est presque dix fois supérieur à la moyenne nationale. Les autres îles des Antilles sont également concernées.



Un protocole de niveau 2 en Métropole

Mais pourquoi un report pur et dur plutôt que des cours en distanciel ? "C'était une demande très forte de la majorité des élus, des fédérations de parents d'élèves et de syndicats d'enseignants. L'option d'une rentrée en distanciel n'a pas été retenue (...) les expériences des confinements n'ont pas été heureuses", explique la journaliste Nathalie Jos, en direct de Fort-De-France. Idem en Guyane et dans huit zones rouges. Certains syndicalistes sont confus. Dans l'Hexagone, la rentrée se tiendra bien le 2 septembre, avec un protocole sanitaire de niveau 2 : cours en présentiel, aération des locaux, port du masque en intérieur et brassage limité des élèves. Pas question pour le moment de durcir ces mesures.