Covid-19 : "La question d'un reconfinement se posera probablement partout", redoute un membre de l’Académie de médecine

Le professeur Patrick Berche, membre de l’Académie de médecine et ancien directeur général de l’Institut Pasteur à Lille craint lundi 11 janvier sur franceinfo qu’on s’achemine "dans beaucoup de régions vers un confinement plus important", même si, pour l'heure, le gouvernement affirme qu'aucun reconfinement n'est prévu à ce stade.

En tous cas "la question se posera partout", estime-t-il. L’analyse des eaux usées, notamment à Marseille, montre une augmentation de la circulation du virus. Plusieurs cas positifs au variant anglais du virus ont été détectés en France. "C’est quand même très inquiétant", estime Patrick Berche.

franceinfo : Analyser les eaux usées comme à Marseille, par exemple, est un indicateur précieux ?

C’est un indicateur global. Au lieu de tester individuellement, on peut détecter précocement une augmentation de la circulation du virus. Donc, c'est utilisé depuis des mois et je crois que la situation est quand même assez inquiétante dans le sens où nous avons la conjonction de trois phénomènes. D'une part, il y a eu les fêtes dont on verra encore les résultats, peut-être au bout de quinze jours. Il y a ensuite le froid. On est dans le mois le plus froid de l'année et on sait que c'est le moment où le virus circule beaucoup mieux. Enfin, l'émergence de ce mutant anglais qui semble d'une extrême contagiosité. Et donc ça, c'est quand même très inquiétant parce qu’on sait qu'actuellement, on a près de 60 000 cas quotidiens nouveaux en Grande-Bretagne, que ce variant est beaucoup plus contagieux, probablement parce qu'il est plus abondant dans la salive. C’est une situation qui doit être vue avec beaucoup de circonspection actuellement et un peu de crainte.

Est-ce que la question d’un reconfinement se pose ?

La question se pose. Elle se posera partout, probablement. Ce n'est pas encore le moment de confiner, mais je crains malheureusement que l'on s'achemine dans beaucoup de régions vers un confinement plus important que celui qui existe actuellement, que les restrictions du couvre-feu.

La vaccination à court terme ne freinera pas le virus ?

Probablement pas. À court terme sûrement pas, puisqu'on n'a qu'une centaine de milliers de personnes vaccinées. C'est trois fois rien sur un pays de 63 millions d'habitants. Mais encore une fois, la logistique est très compliquée. Il faudra vraiment faire très, très attention aux mesures barrières, en tous les cas pendant toute cette période qui va encore durer plusieurs mois.