Covid-19 : « La pratique des sportifs devrait être contrainte »

De nombreux matchs n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de Covid-19 et la situation ne devrait pas s’améliorer. "Le Royaume-Uni est grandement touché. De nombreuses rencontres sont annulées en première ligue notamment. C’est vraiment au cas par cas. Il y a aussi des rencontres reportées en Allemagne", explique Arthur Frand, journaliste au service des sports de Ouest France.



"I l y aura des pertes économiques "

Que vont devenir les sportifs non vaccinés ? "Leur pratique sportive devrait être contrainte, on a l’exemple de Novak Djokovic, qui est bloqué en Australie pour un problème de visa. Il n’a pas justifié suffisamment son exemption médicale [sur le vaccin]", précise Arthur Frand. En France, seulement entre 2 et 5% des sportifs seraient concernés.