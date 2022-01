Covid-19 : face à la vague Omicron, le football français déstabilisé

Le nombre de joueurs contaminés a explosé et on ne compte plus les matchs reportés ou annulés.

La nouvelle vague du Covid-19, sans doute liée à la déferlante Omicron, n'épargne pas le football français : si, pour l’instant, le match entre Bordeaux et Marseille du vendredi 7 janvier est maintenu, deux rencontres de ligue 1 prévues ce week-end sont d’ores et déjà reportées.

La menace de reports en cascade grandit dans une Ligue 1 où les rencontres Lille - Lorient et Angers - Saint-Etienne ont d’ores et déjà été remises. Le club Lorientais déplorait jeudi soir 12 cas de Covid parmi ses joueurs, et deux dans le staff. A Angers, 19 cas ont été recensés.

Jeudi, le club de Troyes a demandé à son tour le report de son match à Montpellier, avec 13 joueurs positifs et indisponibles : c’est trois de plus que ne l’autorise le protocole sanitaire en vigueur depuis le début de saison…

L'épineux cas de la rencontre Marseille-Bordeaux

Il y a aussi des cas par exemple au PSG : après Lionel Messi, c’est au tour d’Angel Di Maria et de Julian Draxler d’être contaminés. On trouve aussi des joueurs positifs à Marseille et à Bordeaux.

Le cas du match de jeudi soir entre les deux équipes est d’ailleurs épineux. Bordeaux a insisté pour reporter le match, mais sans succès, car le protocole de la Ligue de football professionnel ne le permet pas. D’autant que la Ligue a modifié ses règles, en réduisant le nombre de jours d’isolement des joueurs contaminés et redevenus négatifs, dans la lignée des décisions gouvernementales.

Le syndicat des joueurs réclame, lui, davantage de prudence. Trois reports n’ont pas pu être évité à l’étage inférieur, en Ligue 2, à Caen, Dunkerque et Amiens.

"L'organisation des compétitions est remise en question aujourd'hui" à cause du Covid-19, a expliqué la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, ce vendredi sur franceinfo. "Au moins pendant les quelques semaines qui vont venir, les mois, il y aura forcément des reports de compétitions", a-t-elle prévenu.

️ Covid-19 et sport : "Il y aura forcément des reports de compétitions" prévient Roxana Maracineanu sur franceinfo pic.twitter.com/tri5vTAfVz — franceinfo (@franceinfo) January 7, 2022

Le foot français est loin d’être le seul touché

Le Covid met aussi à mal les compétitions européennes, par exemple en Angleterre, où une demi-finale de Coupe de la Ligue entre Liverpool et Arsenal a été reportée. En cette fin de semaine, l’Italie déplore le forfait de quatre équipes de son championnat. L’Italie où, comme en France, la Ligue de football aménage son protocole sanitaire.

Les cas se multiplient aussi dans les plus grands clubs espagnols, comme au Real Madrid ou au FC Barcelone. Jeudi, en Allemagne, le Bayern comptait huit joueurs positifs et l’entraîneur de Dortmund se dit "opposé à l’idée d’une bulle sanitaire de type NBA", qui serait pour lui un "retour à une période de verrouillage".