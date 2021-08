Covid-19 : la Polynésie française dépassée

Des lits supplémentaires sont installés en urgence dans le hall de l'entrée de l'hôpital de Tahiti. Jeudi 19 août, la Polynésie française a franchi un nouveau cap dans la crise sanitaire, subissant la plus importante vague de Covid-19 sur son territoire. À Tahiti, les malades sont toujours plus nombreux. "Il nous faut créer des lits à partir de rien", témoigne Alexis Goubert, directeur général adjoint du centre hospitalier du Taaone Papeete.

Des renforts de Nouvelle-Calédonie

Plusieurs archipels sont concernés. Face à l'afflux de patients, les plus petits hôpitaux déploient des lits à la hâte, en extérieur, sous des barnums ou dans des bureaux. "On est vraiment dans une situation type médecine de guerre honnêtement", ajoute Mélanie Tranchet, médecin urgentiste. Le taux d'incidence atteint des records : 2 793 cas pour 100 000 habitants, contre 243 en métropole. En un mois, le virus a submergé les hôpitaux de la Polynésie : 324 patients au 19 août, contre seulement 9 fin juillet. Des malades pour la plupart non vaccinés. Conséquence : les services de réanimation débordent et les morts s'accumulent. Du personnel soignant est venu en renfort depuis la Nouvelle-Calédonie pour une mission d'un mois environ.