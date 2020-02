Covid-19 : la France sur le qui-vive

Un bus bloqué en gare pendant plusieurs heures et un commissariat en état d'alerte. Face au risque de propagation du Covid-19 les autorités françaises appliquent le principe de précaution. Lundi 24 février dans la matinée, la gare de Lyon-Perrache (Rhône) était paralysée. Un vaste périmètre de sécurité était installé alors que 36 personnes doivent rester dans un bus en provenance de Milan (Italie). Le chauffeur présente des symptômes grippaux donc les passagers sortent au compte-goutte.

Des alertes et un principe de précaution sont nécessaires

Le chauffeur qui a été transporté à l'hôpital n'est finalement pas porteur du Covid-19. Pour le ministre de la Santé Olivier Véran des alertes et un principe de précaution sont nécessaires : "Tous les examens ont été réalisés, toutes les mesures d'isolement individuelles ou collectives ont été mises en place", a-t-il déclaré. Les autorités prennent une décision plus spectaculaire en demandant aux élèves revenus de Chine, de Singapour et de Corée du Sud ou d'Italie, de ne plus revenir à l'école et rester chez eux pendant 14 jours.

Le JT

Les autres sujets du JT