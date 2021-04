Covid-19 : la France se protège face aux variants et durcit ses règles pour les voyageurs

La France met en place de nouvelles mesures pour éviter de voir plusieurs variants du Covid-19 se propager dans l’Hexagone. Il réduit "l’arrivée de voyageurs en provenance de Guyane mais aussi de quatre pays : le Brésil, le Chili, l’Argentine et l’Afrique du Sud. Quatre pays pour le moment, l’Inde pourrait venir s’ajouter à la liste d’ici quelques jours", annonce la journaliste de France Télévisions Élodie Largenton sur le plateau du journal de 23 heures sur Franceinfo dimanche 18 avril.

"Pour tous ces territoires, seuls les ressortissants français, européens ou ceux qui ont une résidence en France seront admis à entrer dans l’Hexagone avec deux nouvelles conditions. Un test PCR de moins de 36 heures, et non plus 72 heures, ou bien test PCR de moins de 72 heures mais avec un test antigénique de moins de 24 heures. Ça c’est au départ et ensuite, à l’arrivée, un autre test antigénique obligatoire avant de quitter l’aéroport", explique-t-elle.

Quarantaine obligatoire

Pour ses voyageurs, ils devront désormais effectuer une quarantaine de dix jours à domicile. Des contrôles seront possibles à l’embarquement. "On pourra demander aux voyageurs s’ils ont à l’arrivée un endroit où s’isoler dans de bonnes conditions. Des contrôles seront possibles également au domicile et à tout cela s’ajoute des restrictions d’horaires de sortie, ce qui laisse entendre qu’il sera quand même possible de sortir pour faire des courses par exemple", précise Élodie Largenton.