Covid-19 : la France fait face à une cinquième vague de contaminations

Une cinquième vague de contaminations au Covid-19 touche la France. Lundi 22 novembre, nombreux sont ceux qui retournent se faire tester, comme en Ardèche, où le taux d’incidence est le plus élevé du pays. Le taux d’incidence dépasse désormais le seuil d’alerte dans presque tous les départements français. La courbe des contaminations est exponentielle, avec plus de 16 000 cas positifs en moyenne chaque jour, soit quatre fois plus qu’il y a un mois. Les admissions en réanimation augmentent également, de manière plus lente.

De nombreuses classes fermées

Les décès restent, eux, deux fois moins important qu’à la rentrée, pour le moment. "Si on nous dit que la vague est deux fois ou trois fois plus élevée, alors malheureusement on risque d’avoir à déplorer deux fois ou trois fois plus de décès que cet été", analyse toutefois l’épidémiologiste et professeur en santé publique Antoine Flahault. Autre indicateur de l’avancée de l’épidémie de Covid-19 : les écoles dénombrent près de 4 000 classes fermées à cause du virus, un record depuis la rentrée.