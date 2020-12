Covid-19 : la France a recensé 364 nouveaux décès liés à l'épidémie

Santé publique France fait également état lundi soir de 24 645 hospitalisations dans le pays, un chiffre au plus haut depuis le 23 décembre.

La France a enregistré 364 décès du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées par Santé publique France lundi 28 décembre, pour un total de 63 109 morts depuis le début de l'épidémie. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra mardi.

>> Suivez l'évolution de la pandémie en France et dans le monde avec notre série d'infographies

En outre, Santé publique France fait état de 24 645 hospitalisations en cours dans le pays, au plus haut depuis le 23 décembre. Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation s'élève à 2 694 patients, soit 44 de plus que la veille. C'est également le niveau le plus élevé observé depuis le 23 décembre.

Du côté des contaminations, 2 960 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Une nette baisse par rapport aux 8 822 cas recensés la veille, mais une baisse est habituellement observée le lundi en raison du faible nombre de tests réalisés le week-end.