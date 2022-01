Covid-19 : la crise sanitaire a-t-elle réveillé le protectionnisme ?

Le protectionnisme est-il en train de faire son grand retour ? Oui, à en croire Jacques Sapir, économiste et directeur à l’EHESS qui publie Le protectionnisme aux éditions PUF. Et cette réflexion, partagée par nombreux de ses confrères, trouve son point de départ dans l’émergence du Covid-19 dans le monde : "Il est très clair que la crise sanitaire a été le dernier clou dans le secteur de la mondialisation", entame l’auteur qui estime que la crise sanitaire "nous a fait prendre conscience que nous étions devenus dépendants sur toute une série de productions stratégiques", évoquant à ce titre la fabrication de masques.

Un protectionnisme faiseur de croissance

Outre les réflexes économiques, "la forme que prend aujourd’hui le protectionnisme concerne les mesures tarifaires", explique Jacques Sapir qui évoque en particulier l’Inde, la Chine et les États-Unis. De plus, tous les pays qui ont appliqué des mesures protectionnismes ont vu leur croissance bondir. "Par exemple, le Japon, la Chine et la Corée du Sud ont fondé leur croissance sur ce protectionnisme", sans pour autant interdire les échanges internationaux, conclut l’auteur.