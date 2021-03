Covid-19 : la crise mondiale pointe-t-elle certaines failles du système économique actuel ?

La crise sanitaire mondiale montre certains dysfonctionnements du système économique mondial selon Bertrand Badré. Ancien directeur général de la banque mondiale, puis désormais PDG et fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital, il a écrit le livre Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ? aux éditions Mame. Selon lui, la pandémie "jette une lumière extrêmement crue sur tout ce qu’on n'a pas traité jusqu’à aujourd’hui". "Un peu partout sur la planète, elle a montré aussi tout ce qui n’avait pas été fait depuis la crise précédente", souligne-t-il, en prenant notamment en exemple les accords de Paris. Des engagements qui sont restés pour l’instant "incantatoires".

Revoir les manières de penser des entreprises

Bertrand Badré estime qu’avec la crise qui traverse le monde entier, cela pourrait être le moment de repenser le fonctionnement d’une entreprise pour passer "de ce profit comme une fin en soi à un profit qui soit un moyen en vue d’une fin. L’objet de l’entreprise, ça ne devrait pas être seulement de maximiser le profit. Ça doit être de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants", explique-t-il.

