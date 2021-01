Covid-19 : la Cour européenne des droits de l'homme veut répondre "rapidement" aux problèmes soulevés par la pandémie

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) prévoit de traiter de manière prioritaire les questions soulevées par la pandémie de Covid-19 en matière de respect des droits de l'homme et de la démocratie, a indiqué jeudi 28 janvier son président Robert Spano. "La pandémie mondiale a soulevé et va continuer de soulever un certain nombre de problèmes en matière de droits humains", a estimé le juge islandais lors d'une conférence de presse sur le bilan annuel de la cour.

Ces problèmes surviennent "alors que les Etats membres ont la difficile tâche de répondre à la pandémie tout en respectant les droits humains, la démocratie et l'Etat de droit". "Nous sommes déterminés à traiter les affaires de la pandémie de façon rapide", a insisté le président de la CEDH, estimant qu'il ne serait "pas acceptable que la Cour prenne trop de temps pour donner des réponses sur des questions primordiales comme cela".

A la tête de l'institution judiciaire du Conseil de l'Europe depuis mai, Robert Spano a indiqué que la Cour avait reçu depuis le début de la pandémie "à peu près 300 requêtes pour des mesures provisoires". Le président de la Cour a également précisé que "neuf affaires", concernant par exemple l'interdiction de manifester, ont par ailleurs été communiquées mais sont encore "en phase préliminaire".