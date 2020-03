Covid-19 : la collecte de dons des Restos du Cœur perturbée

La crainte du Covid-19 plane sur les collectes à venir des Restos du Cœur. "On a peur que les gens ne viennent pas dans les magasins pour acheter, ou que le magasin n'ait pas assez de produits à donner", indique Michel Massuyes, responsable de collecte dans un supermarché de Labège (Haute-Garonne). La campagne de collecte actuelle représente 7% des produits distribués par les Restos du Cœur tout au long de l'année.

Pas de collecte dans les régions à haut risque

"On ne sait pas dans les jours à venir si l'on va pouvoir prendre à manger et quand l'on voit des rayons vides dans les magasins, cela nous inquiète", confesse une consommatrice. La crainte vient aussi des rangs des Restos du Cœur, avec des bénévoles qui manquent à l'appel. De plus, les collectes de l'association ont été annulées dans les régions les plus touchées par le nouveau coronavirus. Les départements de l'Oise, du Haut-Rhin, du Morbihan et de la Haute-Savoie en seront donc privés.

