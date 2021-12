Covid-19 : la circulation alarmante du virus en prison

En France, il existe 188 établissements pénitentiaires dans lesquels sont détenues près de 70 000 personnes. Pourtant, dans ces établissements français, seules 60 775 places sont opérationnelles alors que le nombre de prisonniers ne cesse de croître. En effet, alors qu’ils n’étaient que 62 980 en décembre 2020, leur nombre a bondi de 11,13% sur un an, détaille mercredi 29 décembre la journaliste de France Télévisions Aurélie Schiller.

"On est censés être un grand pays, une grande nation"

Et pour ne rien arranger à cette surpopulation carcérale, le Covid-19 est parvenu à franchir les portes des lieux de privation de liberté. Ainsi, 370 contaminations ont été enregistrées parmi les détenus et 448 chez les personnels. Dernier cluster à faire date, celui de la prison de Perpignan (Pyrénées-Orientales) où 85 détenus et 15 membres du personnel ont été détectés positifs au coronavirus. "On est censés être un grand pays, une grande nation", déplore sur franceinfo mercredi soir Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui souligne aussi : "On a recensé 112 cas de Covid-19 au 25 novembre, on est passés à 444 aujourd’hui".