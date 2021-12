Covid-19 : la cinquième vague s’installe dans les hôpitaux, les admissions en hausse

La cinquième vague est bien présente en France, et dans les hôpitaux, où les admissions ne cessent de grimper. Illustration à Amiens (Somme) et Montélimar (Drôme), où le personnel soignant est en première ligne.

Les patients sont intubés et ventilés dans un hôpital d’Amiens (Somme) qui fait durement face à la recrudescence des admissions. La cinquième vague du Covid-19 est bien là dans cet établissement, où les soignants sont épuisés. Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter. En France, elles sont plus de 2 800, et le profil des malades est presque toujours le même.

La crainte des fêtes de fin d'année

"On trouve toujours le facteur âge, mais le facteur majeur qui ressort, c'est le fait de ne pas être vacciné", affirme un médecin de l'hôpital. Par ailleurs, la pression s'accentue dans tous les services hospitaliers, en particulier les urgences, comme au centre hospitalier de Montélimar (Drôme). "On a un service où on accueillait à peu près 135 personnes en moyenne par 24 heures, on est passé à 165, explique la docteure Catherine Busseuil, cheffe de service des urgences au centre hospitalier de Montélimar. On a eu des pics à 230." Une situation qui pourrait empirer avec l'arrivée des fêtes de fin d'année et la propagation du variant Omicron.