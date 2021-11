Covid-19 : la cinquième vague s'attaque à la Sarthe

FRANCE 3

K. Gaignoux, C. Mordrelle, D. Le Brun

Avec 171 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, la Sarthe est un des départements les plus exposés à une cinquième vague du coronavirus.

La cinquième vague du Covid-19 se rapproche des habitants de la Sarthe, département du Pays de la Loire, avec un taux d'incidence de 171 cas pour 100 000 habitants. Une situation qui "inquiète" de nombreux habitants de la région, qui pensaient en avoir terminé avec le virus suite aux phases de vaccination. Dans un service hospitalier du département, les personnels de santé voient l'évolution de la situation : 11 des 17 lits du service de réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid-19.

Des hôpitaux proches de la saturation



"On est à saturation, on a parfois connu plus, ou pire, mais une forte intensité de travail avec, cette fois-ci, une capacité d'adaptation qui a diminuée", explique Christophe Guitton, chef du service de réanimation de l'hôpital du Mans. Il suggère également l'ouverture de nouveaux lits dans le service de réanimation, mais le manque de personnels empêche cela. Pour l'Agence régionale de santé, l'important est de poursuivre la vaccination, alors que près de 20% de la région n'est pas du tout vaccinée.