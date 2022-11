Covid-19 : la Chine confine la zone autour de la plus grande usine d'iPhone au monde

La gigantesque usine Foxconn, qui emploie plus de 200 000 travailleurs à Zhengzhou, a recensé plusieurs cas de Covid depuis mi-octobre.

Les autorités chinoises ont décrété, mercredi 2 novembre, le confinement de la zone autour de l'usine fabriquant la majorité des iPhone dans le monde, après la fuite d'employés inquiets de la découverte d'un foyer de Covid-19. La mesure survient alors que la Chine, dernière grande économie à appliquer une stricte politique zéro Covid, est confrontée à une hausse de cas en divers endroits de son territoire, à l'approche de l'hiver.

La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn, devra observer un confinement de sept jours, selon un communiqué officiel. L'usine, qui emploie plus de 200 000 personnes, est affectée depuis mi-octobre par des cas de Covid-19. Le site se trouve à quelque 600 km au sud-ouest de Pékin. Il "continue de fonctionner en circuit fermé", a précisé mercredi Foxconn à l'AFP.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré ce week-end de nombreux employés, qui généralement vivent sur le site à l'année, s'enfuir de l'usine de Zhengzhou, certains en sautant par-dessus un grillage, et rentrer à pied chez eux, avec leurs valises, sur de longues distances. L'ONG China Labor Watch, citant des témoignages d'employés, a déploré que des salariés malades aient dû, selon elle, continuer à travailler avec les autres, et qu'un grand nombre de cas positifs et cas contacts aient été isolés dans un immeuble voisin en construction.