Covid-19 : la Chine confine à nouveau des millions d'habitants autour de Pékin

La Chine continue d'appliquer une stricte politique sanitaire face au Covid-19. Près de quatre millions d'habitants de la province située autour de Pékin, dans le nord du pays, sont confinés, mardi 30 août. Les habitants des villes de Chengde et Xinle doivent rester dans leur logement jusqu'à la fin de la semaine afin de faire face à un foyer épidémique. Par ailleurs, la grande ville de Tianjin, également proche de Pékin, s'apprête à tester ses 13 millions d'habitants après l'apparition de 80 cas positifs en deux jours.

La propagation d'Omicron

Les autorités chinoises veulent éviter tout emballement de l'épidémie avant le 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui sera organisé dans les prochains mois. Elles décrètent des confinements localisés, imposent dans certains endroits des tests PCR toutes les 72, voire 48 heures, et font planer le risque d'une quarantaine sur tout voyageur se rendant dans une autre province. Cette politique sanitaire nationale, très stricte et fermement défendue par le président Xi Jinping, est devenue très politique et toute opposition frontale aux mesures anti-Covid peut être considérée comme une remise en cause du régime.

Par ailleurs, le variant Omicron semble se propager dans d'autres grandes villes, comme Chengdu (Sud-Ouest) ou Shenzhen (Sud), où deux districts sont partiellement confinés et le plus grand marché mondial d'électronique, celui de Huaqiangbei, est fermé. Trente-cinq cas positifs y ont été rapportés mardi.