Covid-19 : l'OMS s'engage à faire tout ce qu'elle peut pour "mettre fin à la pandémie" en 2022

L'année 2022 doit être celle "où nous mettrons fin à la pandémie", a souhaité lundi 20 décembre le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'ONU à Genève (Suisse), Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que, "dans l'année à venir, l'OMS s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie". Il a également invité à la prudence pendant les fêtes de fin d'année. "Nous en avons tous assez de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles", mais pour mieux les protéger et se protéger soi-même, "cela signifie dans certains cas annuler un événement", a déclaré le directeur général de l'OMS.

Il a aussi une fois de plus plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans les pays défavorisés. "Si nous voulons mettre fin à la pandémie dans l'année qui vient, nous devons mettre fin à l'iniquité [vaccinale] en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici au milieu de l'année prochaine", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a répété que l'OMS n'était pas opposée aux doses de rappel, mais a souligné qu'elles devaient être réservées aux personnes à risque ou ayant plus de 65 ans. Le chef de l'OMS a ainsi estimé que les pays qui administrent des doses de rappel à des adultes ou des enfants en parfaite santé feraient mieux d'essayer de partager ces doses ou de convaincre les personnes non vaccinées de sauter le pas.