Covid-19 : l'OMS prévoit une nette diminution de la mortalité en Afrique

La vaccination et l'immunité naturelle devraient réduire de plus de 90% le nombre de décès dus au coronavirus selon l'OMS.

Après un "bilan catastrophique" en 2021, cette année s’annonce beaucoup plus rassurante concernant le Covid-19. Une modélisation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit une diminution significative des formes graves sur le continent africain. L’agence onusienne estime toutefois que la lutte contre le virus n’est pas terminée.

La mortalité en baisse

Le Covid-19 tuera moins en 2022, comme le souligne une nouvelle modélisation de l’Organisation mondiale de la santé. L’analyse prévoit 23 000 morts sur toute l’année si rien ne change au niveau des variants et de leur mode de transmission. On est bien loin des 350 000 morts de 2021, l’année la plus meurtrière sur le continent africain en raison du variant Delta, plus infectieux et plus grave que les précédents.

"Le faible nombre de décès attendus cette année est une grande réussite pour la région et témoigne des efforts des pays et des partenaires." Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l’Afrique. dans un communiqué

Vaccination et immunité

La baisse des cas mortels est due notamment à la vaccination et à l'immunité acquise lors d'infections précédentes. Même si cette dernière n'empêche pas les réinfections, elle apporte une protection contre les formes graves de la maladie pouvant conduire aux décès, comme le souligne l'OMS qui se base sur l’analyse de la revue scientifique britannique The Lancet.

Malgré des conclusions encourageantes, l'OMS souligne que la menace de nouveaux variants reste réelle. L'organisation mise ainsi sur une réponse ciblée (vaccin) avec l’identification des populations les plus à risque. Le taux de vaccination en Afrique est le plus faible au monde. Seulement, 16% des personnes sont entièrement vaccinées.