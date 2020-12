Covid-19 : l'Italie rétablit un confinement pour la période des fêtes

Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé que les Italiens seraient contraints à une seule sortie par jour entre le 21 décembre et le 6 janvier.

Déjà plus stricte que la France, l'Italie serre un peu plus la vis des restrictions sanitaires pour la période des fêtes. Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé, vendredi 18 décembre, qu'un confinement serait rétabli à partir du 21 décembre, et jusqu'au 6 janvier au mois.

En théorie, une seule sortie par foyer et par jour sera tolérée, et les commerces de détail vont devoir fermer, tout comme les bars et restaurants, qui pouvaient encore servir jusqu'à 18h dans certaines régions moins touchées.

Les restrictions devaient déjà être durcies pour les fêtes

"Nos experts craignent que la courbe de contagion n'augmente pendant la période de Noël", a-t-il justifié, dans un pays où l'épidémie de Covid-19 a fait plus de 68 000 morts.

L'Italie avait déjà prévu d'instaurer un certain nombre de contraintes sur cette période, pour éviter une flambée de contaminations pour les fêtes. A partir de lundi, il sera interdit de voyager de voyager d'une région à l'autre sans motif de santé ou professionnel impérieux. Et le couvre-feu actuellement en vigueur, qui débute chaque soir à 22h, reste en place, y compris le soir de Noël.