Covid-19 : l'Iran affirme que la moitié de sa population est entièrement vaccinée

Plus de la moitié de la population iranienne est entièrement vaccinée contre le Covid-19. Le ministère de la Santé iranien l'a annoncé, samedi 20 novembre, alors que le nombre des infections et des décès commence à baisser dans le pays. Depuis le début de la campagne de vaccination, en février, plus de 44,2 millions de personnes sur les quelque 83 millions d'habitants ont reçu deux doses nécessaires de vaccin anticovid, selon des chiffres publiés par les autorités sanitaires. Par ailleurs, 12,2 millions de personnes n'ont reçu qu'une seule dose du vaccin.

L'Iran, pays du Moyen-Orient le plus durement touché par la pandémie, a enregistré plus de 6 millions de cas d'infections et près de 129 000 morts au total, selon le ministère de la Santé. Mais plusieurs responsables iraniens ont reconnu que ces statistiques sous-estimaient largement le nombre de morts et de cas.

La vie reprend peu à peu dans le pays. Le président iranien Ebrahim Raïssi a ordonné samedi la levée de l'interdiction de circulation imposée depuis un an aux voitures privées de 22 heures à 3 heures dans les zones urbaines. Les autorités iraniennes ont ouvert, jeudi, les portes des stades de football à 30% des spectateurs à titre "expérimental". En septembre, les musées iraniens ont rouvert après plus d'un an de fermeture.