Iran : le Covid-19 a fait 200 morts en 24 heures, le plus lourd bilan journalier depuis le début de la pandémie dans le pays

Le nombre de nouveaux cas et de morts liées au coronavirus a fortement augmenté, après la levée progressive des mesures de confinement à la mi-avril.

La deuxième vague de coronavirus frappe encore plus fort la république islamique. L'Iran a enregistré le plus grand nombre de décès dus au Covid-19 sur une période de 24 heures, avec 200 morts, a fait savoir le ministère de la Santé, mardi 7 juillet. Ce triste record bat celui établi dimanche, lequel s'élevait à 163 décès. Au total, la maladie a fait 11 931 morts et 245 688 cas depuis le début de l'épidémie en Iran, a annoncé la porte-parole du ministère, Sima Sadat Lari, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

Le nombre de nouveaux cas et de décès a fortement augmenté au cours de la semaine écoulée, après la levée progressive des mesures de confinement, à la mi-avril. L'Iran a été l'un des pays les plus durement touchés au début de la pandémie. Le bilan quotidien le plus lourd au cours de cette première phase remonte au 4 avril, avec 158 décès enregistrés.

Le président Hassan Rohani a pris samedi de nouvelles mesures pour tenter de freiner la nouvelle propagation du coronavirus. Les Iraniens qui ne portent pas de masque se verront refuser les services de l'Etat et les lieux de travail qui ne respectent pas les protocoles sanitaires seront fermés pendant une semaine, a-t-il déclaré.