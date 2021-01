Covid-19 : l'importance du sport en pleine épidémie

Après des mois de fermeture, des habitués ont retrouvé le plaisir de la nage dans la piscine de Caen (Calvados). "On attendait que ça depuis longtemps", se réjouit une nageuse. Depuis une semaine, la piscine accueille de nouveau du public, mais plus comme avant : un filtrage est fait à l'entrée, 12 personnes maximum seront acceptées par ligne d'eau, et les bassins intérieurs seront réservés aux personnes munies d'une prescription médicale.



Des Français qui se sédentarisent

Pratiquer une activité sportive est bon pour le corps, mais également bénéfique pour la santé mentale et l'équilibre psychique. Les médecins ont alerté sur l'importance du sport en pleine épidémie de Covid-19. Ils s'inquiètent de voir les Français se sédentariser. "Nous avons fait le constat après les deux premiers confinements de la baisse de l'activité physique par les Français et de la survenue de pathologies comme la prise de poids. [...] On a retrouvé des problèmes articulaires, de mobilité, de raideur", déplore Franck Poisson, médecin du sport.