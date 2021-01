Covid-19 : l'immunité d'une personne déjà contaminée durerait au moins huit mois

C'est une bonne nouvelle qui nous vient d'une étude américaine. Selon cette dernière, une personne touchée par le Covid-19 serait immunisée au moins pendant huit mois contre le virus. "Quand on teste l'immunité, on teste d'abord l'immunité rapide, les anticorps, qui se mettent en place pour nous défendre. Mais les chercheurs américains ont regardé une autre immunité, l'immunité cellulaire", détaille le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures de France 2, mardi 12 janvier.

Huit mois, voire plus



"L'immunité cellulaire c'est la mémoire immunitaire. Celle-là, elle peut durer pendant des années. Ça peut être plus de huit mois, là, les chercheurs avaient simplement huit mois de recul et, au regard des taux qu'ils observent, on pense que ça peut être un an, deux ans voire peut-être même d'avantage", ajoute Damien Mascret, qui précise que "le système immunitaire devrait reconnaître également le variant britannique" du virus.