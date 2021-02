Covid-19 : "L'heure n'est pas au relâchement" pour Olivier Véran

S. Ricottier, C. Guyon, P. Brame

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pris la parole jeudi 18 février au soir. La première chose à retenir de cette allocution : les mesures restrictives actuelles sont maintenues. Pour freiner la course des variants, le ministre tient à se montrer ferme, et aucun assouplissement n’est prévu. "L’heure n’est pas encore au relâchement de nos efforts, encore moins au relâchement de notre vigilance collective", a-t-il déclaré. En effet, actuellement, le variant britannique représente 36 % des cas positifs. Quant aux variants sud-africain et brésilien, ils représentent 5 % des contaminations.

Des variants très virulents

Selon une modélisation tirée de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), le variant anglais devrait même devenir majoritaire à la fin du mois de février, et aura pris le dessus sur toutes les autres souches fin mars. À Mayotte, c’est le variant sud-africain qui fait des ravages : il représente sept cas sur six. Des renforts sanitaires vont d’ailleurs être envoyés. En outre, l’isolement des malades passe de sept à dix jours, sur l’ensemble du territoire français.

