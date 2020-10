Covid-19 : l'épidémie progresse en France

Mercredi 7 octobre, un nouveau record a été établi en France 18 746 cas de Covid-19 supplémentaires en 24 heures. "La pandémie se répand sur le territoire touchant de nouvelles agglomérations. Le virus s'emballe à Lille (Nord), Lyon (Rhône), Saint-Etienne (Loire), Grenoble (Isère), Montpellier (Hérault) et Toulouse (Haute-Garonne) là où on pourrait instaurer de nouvelles restrictions et où les foyers de contaminations sont exponentiels. On recense 1 267 clusters, dont 96 en seulement 24 heures", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13.

"En tête les entreprises, qui représentent 704 clusters"

A-t-on une idée des endroits où se trouvent les nouveaux clusters ? "Hors Ehpad, en tête les entreprises, qui représentent 704 clusters, elles sont devant les universités et milieux scolaires, 551. En troisième position vient les établissements de santé avec 312 foyers presque ex æquo avec les rassemblements publics ou privés. En bas de classement il y a les crèches avec 56 foyers et les transports avec 36 clusters", poursuit la journaliste.

