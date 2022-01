Covid-19 : l'Autriche adopte la vaccination obligatoire pour tous les adultes, une première dans l'UE

De nombreux Autrichiens sont vent debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers.

C'est une première dans l'Union européenne. Le Parlement autrichien a adopté, jeudi 20 janvier, la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes, malgré une virulente opposition dans la rue.

Le projet, annoncé en novembre pour doper une campagne d'immunisation chancelante, a été approuvé par un large pan de la classe politique (137 pour, 33 contre sur 183 sièges). La mesure entrera en vigueur le 4 février.

L'objectif, insiste le gouvernement, n'est pas d'imposer la vaccination de force ni de multiplier les sanctions financières. Celles-ci pourront aller de 600 à 3 600 euros mais seront levées si le contrevenant se fait vacciner dans les deux semaines.

Des manifestations chaque week-end

"La vaccination est la chance pour notre société d'atteindre une liberté durable et continue, sans que le virus nous restreigne", a déclaré le chancelier conservateur Karl Nehammer devant la presse avant l'ouverture de la session. C'est "un sujet qui fait l'objet d'un débat très intense et passionné", a-t-il reconnu.

Outre les Verts, partenaires de coalition des conservateurs, les cheffes des partis social-démocrate et libéral avaient apporté leur soutien. Seule l'extrême droite y est opposée, au nom de la protection des libertés individuelles.

De nombreux Autrichiens sont vent debout contre le texte et manifestent quasiment chaque week-end par dizaines de milliers. Dans ce climat tendu, le gouvernement craint des débordements et a annoncé cette semaine la mise en place de "périmètres de protection" aux abords des établissements de santé, des centres de vaccination et de tests.