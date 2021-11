Covid-19 : l'Allemagne enregistre un record de contaminations, avec 50 000 nouveaux cas en 24 heures

Un nombre record de nouvelles infections au Covid-19, signe de la violence de la vague qui frappe l'Allemagne. Le pays a enregistré, jeudi 11 novembre, 50 196 cas supplémentaires en 24 heures, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch. C'est la première fois que ce chiffre est franchi depuis le début de la pandémie. Ces derniers jours, l'Allemagne a enchaîné les nombres record d'infections. Le nombre de décès en 24 heures s'est élevé jeudi à 235.

La chancelière sortante Angela Merkel avait jugé mercredi "dramatique" la reprise des infections dans le pays, particulièrement notable depuis le mois d'octobre. "La pandémie se propage à nouveau de façon spectaculaire", avait déploré son porte-parole, appelant les autorités régionales, compétentes en matière sanitaire, à prendre de nouvelles mesures pour endiguer la situation.

Nouvelles restrictions locales

La pression est également croissante sur les unités de soins hospitaliers. Cette flambée est notamment attribuée au taux de vaccination relativement faible de la population en Allemagne, un peu plus de 67%. Plusieurs Etats particulièrement touchés, comme la Saxe, la Bavière, et très récemment Berlin, ont introduit de nouvelles restrictions visant les personnes non vaccinées qui sont les premières touchées par ce rebond de la pandémie.

Ainsi, à compter de lundi, Berlin va interdire aux personnes non vaccinées l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure. Un test négatif ne permettra plus d'avoir accès à ces lieux publics si les usagers ne sont pas vaccinés ou ne peuvent prouver qu'ils sont guéris de la maladie. Au total, près de 4,9 millions de personnes ont été contaminées par le Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie.