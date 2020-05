Covid-19 : guérison d'une patiente de 103 ans

Elle est centenaire et vient de regagner son domicile après avoir vaincu le coronavirus après trois mois passés à l'hôpital de Courbevoie (Hauts-de-Seine). Ancienne infirmière, Hélène François revient sur cette période, et a des messages à faire passer. Au moment de quitter l'hôpital, elle a eu la surprise de voir les soignants lui faire une haie d'honneur afin de l'applaudir. "J'avais envie de guérir, je voulais en sortir (...) C'est venu, c'est reparti, Dieu soit béni", confie la femme de 103 ans. Dès les premiers symptômes, Hélène François a été prise en charge en unité Covid, et elle n'a développé qu'une forme légère de la maladie.

Un signe d'espoir

Pour les personnels soignants, la guérison de cette patiente centenaire redonne espoir. "Nous avons perdu beaucoup de patients qui étaient beaucoup plus jeunes. De la voir aussi dynamique et de s'en sortir surtout... Quand on a des victoires comme ça, ça nous permet de continuer", exprime Carine Mensah, infirmière. Revenue chez elle, Hélène François est accueillie par sa voisine, longtemps restée sans nouvelle et qui a imaginé le pire la concernant, elle est alors émue. Femme de caractère, elle "a donné la pêche aux autres", confie son petit-neveu. Elle reprend sa vie, avec la même indépendance.

