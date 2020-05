Coronavirus : le décret sur la "prime Covid" pour les soignants publié au "Journal officiel"

Elle sera de 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier et de 1 500 euros pour ceux ayant travaillé dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie.

Alors que la prime aux Français les plus démunis doit être versée vendredi 15 mai, le décret sur la prime promise aux personnels hospitaliers en récompense de leurs efforts durant l'épidémie de coronavirus a été publié au Journal officiel.

La prime sera de 500 euros pour tous les membres du personnel hospitalier et de 1 500 euros pour ceux ayant travaillé dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie ou dans des établissements ou services ayant accueilli des malades du Covid-19. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait évoqué, mercredi, un règlement "sur les paies de mai ou juin".

Les départements concernés par la prime de 1 500 euros sont essentiellement situés dans le nord et l'est du pays. Tous ceux d'Ile-de-France (8 départements), du Grand Est (10), de Bourgogne-Franche-Comté (8) et des Hauts de France (5) sont ainsi inclus dans la liste. Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes (Drôme, Loire, Rhône, Haute-Savoie) y figurent également, ainsi que l'Eure-et-Loir, les Bouches-du-Rhône, les deux départements de Corse et Mayotte.

Prime défiscalisée et exemptée de cotisations sociales

Cette "prime exceptionnelle", défiscalisée et exemptée de cotisations sociales, sera versée aux personnes ayant "exercé leurs fonctions de manière effective" dans les établissements publics de santé "entre le 1er mars et le 30 avril 2020", précise le décret.

Le personnel des hôpitaux des armées, également mobilisé face à l'épidémie, touchera lui aussi cette prime. La période de référence en ce qui les concerne débute le 24 mars, indique le texte publié au Journal officiel.