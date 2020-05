DIRECT. Coronavirus : la quête mondiale d'un vaccin contre le Covid-19 accentue les rivalités entre les Etats-Unis et l'Europe

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

La SNCF relance ce matin les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été. Vous pouvez donc (un peu) commencer à préparer vos vacances. Cependant, elle ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin. Suivez notre direct.



#CORONAVIRUS Pendant le confinement, les violences faites aux femmes ont augmenté. La fréquentation de la plateforme du gouvernement sur les violences conjugales a plus que doublé. Mais quelles réponses ont été données à ces signalements ? Selon l’enquête de la Cellule Investigation de Radio France, le bilan est contrasté. Voici les résultats de son enquête.



Le nombre de morts sur les routes a baissé de 55,8% en avril par rapport à avril 2019, en raison du confinement, selon la sécurité routière.







#DECONFINEMENT Aides financières, revalorisation des tickets restaurants, réouverture des lieux de convivialité... Edouard Philippe a dévoilé hier un plan d'aide pour le secteur du tourisme. Et annoncé que "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août".

: Parmi les soignants mobilisés contre le coronavirus figure... Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre délégué au Budget, condamné pour fraude fiscale, a pu enlever son bracelet électronique pour exercer à l'hôpital de Bonifacio, en Corse où il réside. Au lendemain du déconfinement, il a été convoqué par la justice pour qu'un nouveau bracelet lui soit posé, au grand dam de ses avocats, explique-t-on dans cet article.



(ERIC FEFERBERG / AFP)



: Après les alertes lancées en Europe, les autorités américaines ont émis un avertissement à destination des professionnels de santé concernant une maladie inflammatoire touchant les enfants et probablement liée au Covid-19. Cette maladie, appelée appelée syndrome multi-inflammatoire chez les enfants (MIS-C) est rare mais potentiellement mortelle. Dans cet article, on vous en dit plus (notamment sur le lien avec la maladie de Kawasaki, dont nous avions beaucoup parlé.)

: Bonjour @oldboy ! Il ne s'agit pas d'une rumeur mais bien d'un fait historique bien connu et documenté. A l'époque, cette épidémie, baptisée "grippe de Hong Kong", faisait la une de la presse et a donné lieu, comme aujourd'hui, à une véritable "course au vaccin". Environ 30 000 personnes ont succombé au virus, en France. Cet article de France Inter sur le sujet est d'ailleurs passionnant.

: Bonjour.. info ou fake ? Une rumeur circule : il y aurait eut en 1968/69 une épidémie passée sous silence et qui aurait fait l'objet elle aussi d'un financement exceptionnel de l'Etat... qu'en est-il ? Avez-vous des infos fiables ? Merci et bonne journée

: Si vous voulez vous pencher sur ces deux études sur l'hydroxychloroquine, voici un lien vers l'étude de l'équipe chinoise, et un autre vers l'étude menée par une équipe française. Attention, toutes les deux sont en anglais.

: L'hydroxychloroquine continue de faire couler beaucoup d'encre. Et avec la publication de ces deux nouvelles études, cela ne risque pas de s'arrêter. Des chercheurs français et chinois assurent ce matin que ce médicament ne semble pas efficace contre le Covid-19, que ce soit chez des patients gravement ou plus légèrement atteints. lls ont publié leurs résultats dans la revue médicale britannique BMJ.

(MAXPPP)



: L'Assemblée a validé hier soir la prolongation de six mois de la validité des titres de séjour des étrangers et de trois mois des attestations de demande d'asile expirées entre le 16 mai et le 15 juin, en raison du contexte sanitaire. Une mesure qui avait été annoncée fin avril.



: Sans motif impérieux familial ou professionnel, le risque encouru pour s'être déplacé à plus de 100 km est une amende de 135 euros. Si nous connaissons la règle, nous savons aussi qu'il existe des exceptions et qu'il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui est impérieux et ce qui ne l'est pas. Du coup, pour les policiers, les contrôles se transforment en casse-tête, nous raconte ici notre journaliste.



(THOMAS SAMSON / AFP)



: Bonjour @Loulou. Hélas, nous n'en savons rien pour l'instant. Hier, le Premier ministre n'a donné des précisions que pour juillet et août. Nous savons seulement que nous aurons de nouvelles informations à la date du 2 juin.

: Pour les vacances on parle juillet août et pour ceux qui partent au 15 juin rien de prévu ?

: Dans Midi Libre, on vous dit tout ce qu'il faut savoir avant de vous rendre à la plage. Car si certaines d'entre elles rouvrent dans la région, il faut respecter un certain nombre de consignes sanitaires.







: La Croix choisit pour sa part de s'intéresser de plus près à ce que révèle la polémique autour du laboratoire pharmaceutique Sanofi. Le quotidien titre sur "le vaccin de la discorde". Le journal Les Echos se plonge pour sa part dans "la course mondiale au vaccin."







: "Ils valent plus qu'une médaille." Ce matin, Libération met en une les soignants, les livreurs, les caissières, les éboueurs... Bref, tous ceux qui, tout au long du confinement, étaient en première ligne. "Le président a lui-même reconnu qu'ils sont mal payés. La tempête passée, la question de leur juste rémunération est posée", écrit le quotidien.







: La production industrielle en Chine est repartie à la hausse en avril pour la première fois de l'année. Elle a progressé le mois dernier de 3,9% en rythme annuel, battant le consensus qui ressortait à +1,5% après une contraction de 1,1% en mars, selon de nouvelles données officielles, preuve que la deuxième puissance économique mondiale émerge doucement des mesures de confinement.

: Bonjour @Ihttam. Il n'y a pas de quatorzaine prévue en France pour les personnes revenant d'Allemagne. En revanche, il en existe une depuis le 10 avril chez nos voisins. Le Quai d'Orsay explique qu'"une quarantaine de 14 jours à domicile est obligatoire pour toute personne entrant sur le territoire allemand".

: Bonjour, J’ai un motif impérieux concernant la santé de ma compagne allemande avec laquelle je vis en union libre depuis quinze ans.J’ai donc un document officiel attestant que je puisse lui rendre visite chez elle, depuis l’Alsace. Néanmoins, je ne trouve aucune information sur les conditions de mon retour en France...Serais-je soumis à une quatorzaine ? Merci de votre aide !

: Wuhan teste à tour de bras. La ville chinoise, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus, a testé plus de 3 millions d'habitants depuis avril. Selon la presse officielle, elle entend désormais centrer ses efforts sur le dépistage du reste de ses 11 millions d'habitants.



(HECTOR RETAMAL / AFP)

: Comment s'organiser cet été ? Hier, Edouard Philippe a indiqué qu'il serait possible de partir en vacances en France. Mais sera-t-il possible d'envoyer ses enfants en colonie de vacances ? Antoine Bretin, administrateur de l'Union nationale des organisations de séjours éducatifs linguistiques et formations en langues, a tenté de répondre à ces questions sur franceinfo.

: Et puisque nous parlons éco, sachez que les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de la riposte à la crise.

: L'Allemagne se prépare à la récession : le produit intérieur brut, dont une estimation est attendue ce matin, devrait donner un avant-goût du choc infligé par la catastrophe sanitaire à la première économie européenne. Pour 2020, le gouvernement prévoit une récession de 6,3%, la plus forte depuis le début des calculs en 1970.

: Le coronavirus a causé 101 morts supplémentaires en Allemagne. Le nombre de cas de contamination a grimpé à 173 152 outre-Rhin, selon les données de l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses. Depuis le début de l'épidémie, 7 824 personnes ont perdu la vie dans le pays.

: Commençons cette journée par un premier point sur l'actu :



#DECONFINEMENT Aides financières, revalorisation des tickets restaurants, réouverture des lieux de convivialité... Edouard Philippe a dévoilé un plan d'aide pour le secteur du tourisme. Et annoncé que "les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août".



La SNCF relance ce matin les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été. Vous pouvez donc (un peu) commencer à préparer vos vacances. Cependant, elle ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin.



#CORONAVIRUS "Il n'y aura aucune avance particulière pour aucun pays", a promis Serge Weinberg, le président du conseil d'administration de Sanofi, après des déclarations du directeur général du groupe promettant que les Etats-Unis bénéficieraient en premier lieu d'un éventuel vaccin contre le Covid-19.



#DECONFINEMENT La France imposera aux voyageurs venant d'Espagne des mesures de quarantaine, par réciprocité à celles décidées par Madrid, a indiqué ce soir l'Elysée.