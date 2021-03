Covid-19 : Frédérique Vidal annonce le gel des droits d'inscription à l'université

Le gouvernement dévoile des mesures pour aider les étudiants en grande difficulté, notamment financière, en raison de la pandémie de Covid-19. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé le gel des droits d'inscription à l'université à la rentrée 2021, pour la deuxième année consécutive, mercredi 10 mars.

La ministre a également annoncé "le gel des loyers des résidences Crous" "parce que l'on n'est pas encore sûr que cet été sera tout à fait normal pour les emplois étudiants".

"En un an, on a versé deux fois plus d'aides d'urgence aux étudiants que l'année précédente", avait indiqué à franceinfo, en février, Clément Cadoret, le directeur des projets du Cnous, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Selon lui, "le phénomène de précarité étudiante a été décuplé depuis la rentrée scolaire" et risque de "s'inscrire sur du long terme" en raison de la crise sanitaire.