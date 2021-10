Covid-19 : fin du masque obligatoire pour les élèves en primaire dans 47 départements

Depuis lundi 4 octobre, les élèves d'école primaire ne sont plus obligés de porter le masque, et ce, dans 47 départements. Les équipes du JT de 13 heures sont allées à la rencontre de parents d'élèves à Poitiers (Vienne) pour recueillir leurs réactions.Ecoles primaires : fin du masque obligatoire pour les élèves

Depuis le début de la pandémie et le retour en classe, le gouvernement avait mis en place le masque obligatoire au sein des établissements en primaire. Depuis le 4 octobre, les élèves peuvent désormais le retirer selon leurs envies. Un soulagement pour beaucoup : "C'est trop cool d'enlever le masque, parce qu'on se sent plus tranquille" se réjouit une élève. "C'est une bonne chose aujourd'hui, ils retrouvent un semblant de liberté, on va dire", lance un parent d'élève.

Des activités vont reprendre

Depuis un an, les élèves vont donc pouvoir se balader sans masque dans les cours de récréation. Ce n'est pas tout : des activités interdites depuis le début de la pandémie vont pouvoir reprendre. Le théâtre, la chorale ou encore le sport en intérieur sont à nouveau autorisés. Un petit pas vers le retour à la normale. Toutefois, si les élèves en sont dispensés, ce n'est pas le cas des professeurs pour qui le masque reste obligatoire.