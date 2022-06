Covid-19 : faut-il s'inquiéter du rebond épidémique ?

Dans une pharmacie parisienne, les tests contre le Covid-19 sont devenus récemment plus fréquents. "Depuis deux semaines, on a observé une augmentation des cas positifs. On était parti de 8-10 %, et là, actuellement, on est en train de monter autour de 20-25 % de cas positifs", indique, samedi 11 juin, Jordan Bourguia, préleveur à la pharmacie Edgar Quinet, à Paris.

Des hôpitaux en tension

Après une baisse ininterrompue de trois mois, les contaminations reprennent. En sept jours, 40 151 nouveaux cas ont été répertoriés, soit une hausse de 58 % de cas positifs. 2 364 personnes ont été hospitalisées pour Covid-19 en une semaine, marquant une légère progression. Le Pr Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses à l'Hôpital Saint-Antoine (AP-HP), appelle à la surveillance et rappelle que l'hôpital est "en tension" en raison d'un "manque de personnel flagrant".

Selon les autorités sanitaires, les nouveaux variants, BA.4 et BA.5, sont moins dangereux - sauf pour les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques.