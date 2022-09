Covid-19 : faut-il s'inquiéter d'une nouvelle vague ?

"La huitième vague commence", assure Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions.

Depuis une semaine, Santé publique France enregistre une hausse des cas de Covid-19 de 67%. Plus de 33 000 personnes sont testées positives chaque jour. Le taux d'incidence franchit à nouveau la barre des 200 cas pour 100 000 habitants. "L'effet rentrée joue à plein, les chiffres sont repartis à la hausse dans toutes les tranches d'âge et dans tous les départements. La huitième vague commence", confie Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions.

Un certain déclin immunitaire

Deux phénomènes pourraient expliquer cette reprise : un certain déclin immunitaire dans une population qui a parfois été contaminée ou a reçu son dernier vaccin il y a de nombreux mois. Autre explication : le contexte de rentrée scolaire et professionnelle, qui favorise davantage les brassages. Une hausse des contaminations principalement portée par les moins de 20 ans, à commencer par les 0-9 ans.