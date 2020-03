Covid-19 : face à la rupture de stock de gel hydroalcoolique, les prix s'envolent en pharmacies, la faute aux fournisseurs

Ce type de produits, recommandé pour se protéger des bactéries et virus, se retrouve souvent en rupture de stock. Alors que les prix s'envolent, le gouvernement veut prendre un décret pour les réglementer.

Trouver du gel hydroalcoolique en pharmacie relève d'un coup de chance qu'Alain n'a pas eu dans cette officine parisienne. "Je n'en ai plus !", annonce le pharmacien. "On en trouvait très facilement et puis d'un seul coup, regardez, il n'y en a plus ici", réagit Alain. Le pharmacien, Olivier Dononin, a pourtant été prévoyant. "C'est parti très vite, j'ai fait plusieurs approvisionnements. À l'heure actuelle, je suis quasiment en rupture de stock total, avec aucune perspective de réapprovisionnement avant le 26 mars", affirme-t-il.

À 4,90 euros le flacon, il assure ne pas changer le prix. S'il y a des augmentations, elles ne sont pas du fait des pharmaciens, dit-il. "En période de tension d'approvisionnement comme ça, on est amené à se tourner vers d'autres fournisseurs que nos fournisseurs habituels qui vont, par la rupture de stocks qui s'annonce, peut-être être amenés à augmenter les prix et en cascade", confesse le pharmacien.

On peut avoir des pharmacies dans lesquelles les prix vont être augmentés, pas parce que le pharmacien est un escroc, mais parce qu'en fait il a acheté son produit deux fois plus cher que d'habitude.Olivier Dononin, pharmacienà franceinfo

Face à cette pénurie, l'Ordre des pharmaciens a demandé à l'État l'autorisation pour les pharmacies de fabriquer elles-mêmes du gel hydroalcoolique. Pour le moment, cette pratique reste interdite.

Ruée sur les masques

Présentant sa carte professionnelle par-dessus le comptoir, une kinésithérapeute du quartier vient chercher les masques chirurgicaux du stock d'État. Mais pas de boîte de 50 pour elle. "On ne m'en donne que 20, il va donner en priorité aux médecins généralistes. En fait ce qu'il y a c'est que moi j'en donne aux patients parce qu'ils me demandent !", assure-t-elle.

Les masques du stock d'État sont en effet réservés aux professionnels de santé et aux personnes à risques. Un décret instaure la réquisition de tous les masques disponibles en France. Le gouvernement travaille sur un autre décret qui encadre le prix des gels hydroalcooliques tant pour les fabriquants que pour les détaillants.