Covid-19 : face à la dégradation de la situation, Emmanuel Macron prendra-t-il la parole ?

La situation épidémique se dégrade en France. Le président, Emmanuel Macron, pourrait s'exprimer rapidement, et donner des perspectives aux Français.

Emmanuel Macron pourrait bientôt prendre la parole. "La situation est encore une fois très difficile, et chacun au gouvernement défend des positions en fonction de son portefeuille, indique la journaliste France Télévisions Anne Bourse, en duplex depuis l'Élysée, mardi 30 mars. Tout à l'heure un conseiller faisait le constat que les paramètres penchent de plus en plus vers le sanitaire." De nouvelles mesures de restrictions "seront probablement prises demain matin, en conseil de défense", ajoute la journaliste.

Décision de dernière minute

La prise de parole d'Emmanuel Macron sera donc décidée à l'issue du conseil de défense. "À ce stade, rien n'est donc tranché", explique Anne Bourse. "Une prise de parole rapide ou à plus long terme, un proche du président estime que dans l'immédiat, c'est plutôt au Premier ministre de s'exprimer", ajoute la journaliste, avant de rappeler que "comme toujours, le président prend ses décisions à la dernière minute". Si Emmanuel Macron décide de prendre la parole, il devrait "donner des perspectives" et "projeter les Français vers la vaccination de masse", conclut Anne Bourse.