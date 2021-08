Covid-19 en Guadeloupe : "on a basculé dans la médecine de catastrophe"

C. Vérove, Martinique la 1ère, C. Ricco

La situation est particulièrement préoccupante aux Antilles. La Guadeloupe comptabilise plus de 1400 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, un taux d’incidence six fois plus élevé que la moyenne nationale.