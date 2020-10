Covid-19 : Emmanuel Macron réunira deux conseils de défense mardi et mercredi

Jean Castex consultera mardi les forces politiques à 17h30, c'est-à-dire le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d’élus, puis les partenaires sociaux à 19h30.

L'exécutif consulte abondamment pour affronter la seconde vague de Covid-19. L'Elysée a annoncé, lundi 26 octobre, qu'Emmanuel Macron allait réunir un conseil restreint de défense et de sécurité nationale Covid-19, dans la matinée de mardi.

Jean Castex consultera ensuite les forces politiques à 17h30. Dans le détail, le Premier ministre recevra le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d’élus, puis les partenaires sociaux à 19h30. Emmanuel Macron réunira un second conseil restreint de défense et de sécurité nationale Covid-19, mercredi matin.