Covid-19 : du statut d'épidémie à celui de pandémie

Le virus Covid-19 continue de se répandre dans le monde, avec 76 798 personnes contaminées et 2 250 décès, les principaux cas en Asie et le foyer principal en Chine. Dans le pays, 889 nouveaux cas ont été annoncés, un chiffre qui repart à la hausse. En Corée du Sud, deuxième pays le plus affecté avec 204 cas, les autorités s'inquiètent depuis qu'une personne en a contaminé 200 autres dans une église.

Scènes de guérilla en Ukraine

Au Moyen-Orient, en Iran, 18 cas ont été annoncés, ainsi que deux nouveaux décès. Enfin en Europe, en Italie, une dizaine de villes a décidé de fermer leurs lieux publics pour éviter tous risques. La situation a aussi dégénéré en Ukraine, où des bus transportant des gens de retour de Chine, ont été pris pour cible par des jets de pierre. Ils étaient transférés vers des hôpitaux alors qu'aucun cas n'a été déclaré dans le pays. L'OMS a indiqué qu'il était encore possible de contenir l'épidémie, mais a rappelé qu'il fallait frapper fort contre le virus et demande des financements. Une équipe d'experts se rendra à Wuhan samedi 22 février.