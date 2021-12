Covid-19 : des restrictions mises en place à Paris pour le réveillon du Nouvel An

En plus du port du masque, qui sera de nouveau obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi 31 décembre, plusieurs restrictions ont été annoncées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la capitale, entre vendredi et samedi. Afin de limiter les interactions sociales et les contaminations, tous les débits de boissons fermeront à 2 heures du matin, samedi et dimanche. De plus, "les activités de danse dans tous les établissements recevant du public seront interdites", précise la préfecture de police.

Dispositifs mis en place par la @prefpolice à l'occasion des festivités du nouvel an :

Rassemblements donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique

— Préfecture de Police (@prefpolice) December 29, 2021

Sur la voie publique, "les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées" sont interdits, précisent les autorités. Dans de nombreuses zones de la capitale, listées dans ce communiqué de presse (format PDF) la consommation d'alcool et la vente à emporter de ces boissons seront interdites de vendredi 18 heures à samedi 6 heures.

Paris n'est pas la seule ville à adopter des restrictions pour le soir de la Saint-Sylvestre. Dans l'Oise, Compiègne et Pont-Sainte-Maxence appliqueront un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. A Compiègne, "la circulation et le stationnement sur la voie publique de mineurs de moins de seize ans non accompagnés (...) sont interdits la nuit du 31 décembre" à partir de 22 heures jusqu'au 1er janvier à 6 heures dans plusieurs quartiers.