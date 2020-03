Covid-19 : des mesures importantes dans le Haut-Rhin

C'est une des zones en France les plus touchées par le Covid-19. Le gouvernement a maintenu vendredi 6 mars le stade 2 dans ce département mais il a décidé de le renforcer avec des mesures fortes. A partir de lundi, tous les établissements scolaires seront fermés pendant près de deux semaines dans certaines villes. "C'est une bonne décision", se réjouit un parent d'élève. "Avec ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas à quoi s'attendre."

Un rassemblement dans une église à l'origine de la contamination

Le Haut-Rhin est devenu l'un des principaux foyers de contamination du pays. Le virus se serait notamment propagé lors d'un rassemblement dans une église évangélique de Mulhouse il y a deux semaines. Face à la multiplication des cas, le préfet a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans un milieu clos à l'exception des commerces, entreprises, bars, restaurants, transports publics et certaines cérémonies comme les mariages ou les obsèques. Les piscines sont fermées et les manifestations interdites hormis en cas de huis clos.