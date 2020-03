Covid-19 : des mesures drastiques mises en place

Réunions politiques annulées, matchs de football reportés ou à huis clos ou encore concerts décalés. Depuis dimanche 8 mars, les événements de 1 000 personnes ou plus ont été interdits par le gouvernement afin de lutter contre le Covid-19. "Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utile à la vie de la nation", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

PSG-Dortmund à huis clos

Ne sont pas concernés par ces mesures les manifestations, les transports en commun ou encore les concours. À six jours du premier tour des élections municipales, des meetings ont été annulés, comme à Marseille (Bouches-du-Rhône). À Paris, la maire sortante, Anne Hidalgo, et le candidat écologiste, David Belliard, ont annoncé que des réunions publiques qui devaient se tenir jeudi n'auraient pas lieu. Toujours dans la capitale, le match de football entre le PSG et Dortmund, prévu mercredi, se jouera à huis clos.

