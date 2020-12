Covid-19 : des équipes mobiles pour accompagner les familles

Vendredi 11 décembre, des équipes de brigades mobiles se préparent à entamer leur tournée, équipées de lunettes, gants et lingettes désinfectantes. Les deux infirmières doivent visiter cinq foyers où ont été détectés de simples cas contact, ou des personnes positives au coronavirus. Avant de visiter les familles, les infirmières se protègent à l'aide de blouses et changent de masques. "C'est une protection pour nous, pour nous protéger, si on touche des affaires des patients qui sont porteurs du virus. C'est aussi pour protéger les familles, on va de domicile en domicile", explique Hawa Dukuray, infirmière brigade mobile Covisan.



Faire preuve de pédagogie

Cinq personnes partagent l'appartement de Jolie Lukeni, aide-soignante, testée positive au Covid-19. "J'ai été au travail et j'ai ramené ça à la maison, je ne sais pas comment chacun va réagir, s'ils sont contaminés", explique-t-elle. Tous les membres du foyer seront testés : les infirmières rassurent et font preuve de pédagogie auprès des plus jeunes. Depuis leur mise en place, ces équipes ont pris en charge 47 000 patients en Île-de-France.

