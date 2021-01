Covid-19 : des contrôles renforcés dans les aéroports

Depuis lundi 18 janvier, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Un test négatif au Covid-19 est exigé pour entrer en France depuis un pays situé en dehors de l’Union européenne, avec un isolement de sept jours. À l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, près de Paris, deux Français qui reviennent Brésil ont été contrôlés, et une pastille sur leur passeport indique que leur test est valable. Il se sont engagés à respecter leur quarantaine. "On va se confiner, on a prévenu nos employeurs qu’on allait rester bien sagement à la maison pendant une semaine", témoigne l’un d’entre eux.

Les compagnies censées contrôler les tests avant l’embarquement

En plus de la vérification à l’arrivée, les compagnies aériennes sont censées contrôler le test des voyageurs avant l’embarquement. Pourtant, un couple arrivé du Mexique affirme qu’il ne leur a pas été demandé. "Ils nous ont demandé si on l’avait fait (…) mais il n’y a pas eu besoin de justifier", assurent-ils. Des touristes de retour de La Réunion, qui n’étaient au courant de rien, et ont dû se faire tester à leur arrivée, et ont raté leur correspondance.

