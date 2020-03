Covid-19 : des consignes qui ne convainquent pas la population

Le Salon de l'agriculture était ouvert samedi 29 février, mais fermé dimanche 1er mars ; les visiteurs d'une exposition étaient comptés un par un à Tours (Indre-et-Loire) pour rester sous le seuil des 5 000 personnes, mais le Parc des Princes a accueilli 45 000 personnes pour PSG-Dijon samedi soir ; des marchés ont été annulés alors que les supermarchés restaient ouverts... Plusieurs mesures prises le week-end posent question.

Les hôpitaux n'accueilleront plus que les cas graves

Difficile de comprendre la logique. Le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, a tenté de l'expliquer lundi soir. Les autorités sanitaires parlent d'une mosaïque épidémique, avec des situations très différentes selon les zones, et qui évoluent. Il faut donc adapter sans cesse les règles. C'est aussi ce que font les hôpitaux de Paris, qui n'accueilleront plus que des cas graves. De plus en plus de médecins réclamaient ce changement de consigne afin d'éviter l'engorgement des hôpitaux.

